Lortica.it - Tentano la fuga speronando i Carabinieri: quattro arrestati tra Monterchi e Pieve Santo Stefano

Leggi su Lortica.it

Nella zona tra, Sansepolcro euomini hanno cercato di sfuggire al controllo deidi Sansepolcro, arrivando a speronare due auto di servizio, ma senza successo.Tutto è iniziato lunedì mattina a Reggello, in provincia di Firenze, con il furto di un’utilitaria, le cui tracce sono state perse per diverse ore. La targa è stata inserita nella banca dati nazionale, dando il via alle ricerche in tutto il Paese.Nella tarda serata di ieri, nella frazione Le Ville di, alcuni cittadini hanno segnalato un tentativo di furto in un bar: un gruppo di uomini stava cercando di sfondare la vetrina a colpi di piccone, ma è stato interrotto dall’intervento di alcuni passanti. L’auto utilizzata per lacorrispondeva a quella già ricercata.Due pattuglie si sono quindi posizionate sulla E/45 in direzione nord, intercettando il veicolo nel tratto che attraversa il Comune di