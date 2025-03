Dayitalianews.com - Tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada: Trump rilancia i dazi su acciaio e alluminio

Leggi su Dayitalianews.com

La tregua tra Donalde ilè durata pochissimo: l’ex presidente americano ha riacceso la disputa commerciale con un nuovo annuncio sulla sua piattaforma Truth Social. “Ho ordinato al mio Segretario al Commercio di applicare un aumento delle tariffe fino al 50% su tutto l’e l’importato dal“, ha dichiarato, specificando che la misura entrerà in vigore dal 12 marzo. La decisione arriva come risposta alla recente introduzione, da parte dell’Ontario, di uno del 25% sull’elettricità venduta agli. Di conseguenza, l’ex presidente ha dichiarato di voler proclamare “un’emergenza nazionale per l’elettricità nelle aree minacciate“.La svolta nelle relazioniSolo pochi giorni prima,aveva sospeso l’imposizione di nuovial, soprattutto a causa della pressione esercitata dalla lobby dell’automotive.