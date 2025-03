Movieplayer.it - Tempo d’attesa, la recensione: essere madri oggi secondo il documentario di Claudia Brignone

Il film è Premio speciale della Giuria del 41° Torino Film Festival, e ora in tour in varie città italiane distribuito da ZaLab. Il parto. Il momento più delicato, ma anche più denso di aspettative per una futura madre. Su questa fase di limbo, che precede la nascita vera e propria, si concentra ildiche, dopo aver sperimentato in prima persona ansie, timori e speranze della maternità, ha voluto raccontare la sua esperienza "rivoluzionaria".d'attesa si concentra, infatti, su Teresa De Pascale, ostetrica veterana che si riunisce con le future mamme nel parco del Bosco di Capodimonte, a Napoli, per ascoltarle e guidarle dolcemente fino al momento del parto. Il film dimostra la possibilità di un'altra .