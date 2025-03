Liberoquotidiano.it - "Tempi confermati ma serve procedere": Stadio Milano, parla Sala

“Ho avuto ieri sera un incontro con le squadre, loro non hanno problemi o differenze sulla proposta da fare al Comune, rispetto alla quale hanno raggiunto un accordo". Lo ha detto il sindaco diGiuseppe, dopo l'incontro di ieri con le società di Inter e Milan per discutere del futuro delloSan Siro, a margine del Forum del Welfare 2025. "Stanno discutendo di clausole che riguardano i rapporti tra loro, perché è chiaro che si tratta di un'operazione lunga, che durerà anni, quindi devono porre cura a capire come regolamentare eventuali punti di blocco o disaccordo. Sono abbastanza fiducioso e li rivedo domani. Non ho posto nessun tipo di ultimatum ma gli ho spiegato che noi dobbiamose vogliamo confermare iche ci eravamo dati.che sono”, ha spiegato