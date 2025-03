Teatro le Baccanti di archiviozeta in prima nazionale a Roma

Leggi su Ildenaro.it

, 11 mar. (askanews) – Il culto dionisiaco riportato alle sue origini indiane. Il rapporto con la natura. Il tema del doppio, nelcosì come nella vita. Il ribaltamento dei ruoli, le identità mutevoli. Tra danza Bharatanatyam e musica contemporanea eseguita dal vivo, sono questi i temi principali attraversati danel nuovo allestimento didi Euripide, in scena per lavolta all’interno di un– dunque in– il 4 aprile alPalladium. Un appuntamento che segna il ritorno della compagnia, dopo diversi anni, nella Capitale. Fondata nel 1999 da Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti,è una delle realtà più rigorose e politiche della scena teatrale europea degli ultimi 30 anni, nota per una costante attenzione verso le grandi questioni che attengono alla memoria storica ma anche per la scelta di spazi non teatrali e spesso en plein air in cui sviluppare la propria ricerca artistica, che proprio per questo motivo si articola sempre in dialogo con i vari luoghi che va ad abitare.