Ilrestodelcarlino.it - Taser alla polizia locale, il consiglio comunale dà il via libera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La pistola elettrica (di Calderara. La proposta è arrivata dlista civica di centrodestra Uniti per Calderara, con capogruppo Matteo Murgia, ed è passata l’altra sera incon un emendamento della maggioranza. "Recentemente – spiega Murgia – ladella città metropolitana di Bologna ha adottato delle bodycam a uso del personale dimunicipale e lo stesso strumento è stato esteso anchedi Calderara. Una moderna forza dideve avere ogni tipo di strumento per prevenire e reprimere i reati e abbiamo chiesto una integrazione dele di corsi di autodifesa a corredo di questa nuova dotazione". E l’esponente civico continua: "Il Comune di Bologna per meri motivi ideologici ha già dato diniego all’uso delnon dando la prioritàsicurezza degli operatori didella città petroniana.