Inter-news.it - Taremi: «Inter-Feyenoord sarà bella! Sappiamo come giocano»

Leggi su Inter-news.it

è pronto a indossare una maglia da titolare stasera in. L’attaccante, finora molto deludente, aTV si mostra fiducioso.SECONDO ROUND – Le parole di Mehdisu: «Questa è unapartita da vedere. Abbiamo vinto la prima partita giocando bene a Rotterdam, ora dobbiamo fare bene e sono convinto che l’abbiamo preparata bene. All’andata abbiamo fatto un buon lavoro, ci siamo preparati molto bene per stasera eche loro hanno una buona squadra. Maanche».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «»)©-News.