Taremi | Avuto tanti problemi ma non cerco scuse Voglio aiutare l’Inter!

Mehdisi è pronunciato nel pre-partita di Inter-Feyenoord, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Mehdiha così parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Feyenoord: «Spero che sarà una buona partita, abbiamo vinto all’andata e ora potremo giocare con più facilità. Penso che sarà una bella sfida da guardare. Per quasi tutta la stagione hoinfortuni e giocato con molti antidolorifici. So che i tifosi si aspettavano di più, nontrovare delle, ma quando si hanno deiè difficile giocare. Quello che posso dire, ora, è che cercherò di rispondere bene alle attese.si è preparata bene, sa cosa vuole da questo match». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «, ma non