Juventusnews24.com - Tardelli non ha dubbi: «La situazione della Juve non è bella, 8 capitani schierati sono troppi». Poi dice questo sulla società

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24non hasul momentoe le scelte di Thiago Motta: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatoreMarcoha parlato al QS per analizzare il momentoe delle scelte di Thiago Motta in questi primi mesi in bianconero.PAROLE – «Lanon è, ma credo che Motta abbia la possibilità di prendersi il posto in Champions e quindi di portare avanti il proprio lavoro. Il percorso è appena iniziato, ma certamente c’è un po’ di confusione. I giocatoriimportanti, e devono poterlo avvertire sempre, mentre dalle sue scelte sembra quasi che sia il tecnico a ritenersi più importante di loro. 8. Anche laè stata un po’ assente in questa fase di profondo cambiamento».Leggi suntusnews24.