Tardelli | il Napoli di Conte è pronto a vincere

critica Motta e difende l’Inter: “La Champions è l’obiettivo”Marco, campione del mondo con l’Italia nel 1982 e bandiera della Juventus, non ha nascosto il suo disappunto per la situazione che sta vivendo la sua ex squadra, ma ha anche espresso un punto di vista interessante su altri temi del calcio italiano, come la gestione di Thiago Motta al Bologna e le prospettive dell’Inter.sulla Juventus: “C’è confusione”La Juventus sta attraversando un periodo difficile, come ha evidenziato la recente sconfitta contro l’Atalanta. Un match che ha ulteriormente acuito le difficoltà della squadra, ancora in fase di ricostruzione dopo vari cambiamenti. Marco, leggenda bianconera, non ha esitato a commentare la situazione con una punta di rammarico.“La situazione non è bella”, ha dettoin un’intervista al QS.