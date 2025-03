Davidemaggio.it - Tapiro d’oro a Tony Effe che risponde a Scanu: “Io lavoro tutti i giorni a differenza di Valerio”

Dalla radio alla tv, è scontro a distanza traStaffelli ha raggiunto il rapper per consegnargli ile per ottenere una risposta alle provocazioni del cantante. Domenica, a Maschio Selvaggio, il programma di Radio 2 di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini,ha criticato le performance del collega a Sanremo 2025:non è intonato per niente, non sa cantare, ma credo che lo sappia anche lui. Neanche la forza di uno strumento come l’autotune è riuscito ad intonarlo. Occasione più che ghiotta per l’inviato di Striscia che ha chiesto al rapper romano dire a queste parole.Io, adi. Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!ha replicatoai microfoni di Staffelli che lo ha poi stuzzicato sul collana-gate avvenuto sempre al Festival di Sanremo.