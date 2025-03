Tangenti ai medici per certificati di morte e cremazioni 69 arresti a Napoli Blitz di Gratteri | come funzionava la truffa sui defunti – Il video

Leggi su Open.online

di, di trasporto cadavere, permessi per la cremazione e falsidi invalidità. Documenti che ifirmavano in cambio di pagamenti tra i 50 e i 70 euro da parte delle ditte di pompe funebri. È questa l’ipotesi degli inquirenti su quello che succedeva all’Ufficio della Asl 1 didi via Chiatamone 33. La procura indaga su almeno 300 casi nell’ufficio – che sarebbe stato frequentato (poco) anche dae infermieri assenteisti – su 36 ditte di pompe funebri attive nel Napoletano e su impiegati comunali dell’ufficio di stato civile. Al momento sono 69 gli indagati agli, 18 in carcere e 51 ai domiciliari. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione,ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, falso materiale e ideologico.