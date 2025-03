Lanazione.it - Tampona e ferisce una donna poi scappa, denunciato 50enne e auto confiscata

La Spezia, 11 marzo 2025 – Provoca incidente con feriti e fugge: identificato eda un agente della polizia locale spezzina fuori servizio. La scorsa settimana, un uomo, alla guida di una vecchia Jaguar, nel percorrere il viale Italia hato violentemente l’vettura che gli marciava davanti, condotta da unache ha riportato lesioni. Le telecamere della zona hanno immortalato il momento: l’uomo, sceso dal veicolo, si è avvicinato all’infortunata suggerendo di accostare per non intralciare il traffico ma, appena risalito in, ha ingranato la marcia e si è allontanato a velocità sostenuta rendendosi irreperibile. Per i rilievi è intervenuta sul posto la Squadra Infortunistica della municipale che, immediatamente, con il riscontro dei fotogrammi registrati dalla videosorveglianza, ha fornito alla Centrale Operativa del Comando di viale Amendola la targa, il modello e colore dell’fuggita.