Ilrestodelcarlino.it - Tamberi sarà papà, la futura nonna: “Gianmarco ha sempre desiderato una bimba”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 11 marzo 2025 – “Non vedo l’ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa. Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore” ha scritto su Instagramdomenica, postando la foto di un abitino rosa da neonata con sopra le mani di Gimbo e Chiara che si toccano, ma postando anche un momento del video del loro matrimonio, in cuileggeva a Chiara, poco più di un anno e mezzo fa, proprio quelle parole. D’altra parte lo aveva ribadito anche a Sanremo, poche settimane fa, in occasione del Festival, durante la conferenza stampa successiva al momento sul palco dell’Ariston con Jovanotti e con Carlo Conti:pensava già a una "piccola Chiara” prima di sapere che sua moglie era in dolce attesa, ma anche prima di scoprire che il sesso della nascitura era proprio quello che avevano