Lopinionista.it - Tajani: “La proposta di Giorgetti è di buon senso”

VERONA – “Mi pare che ladisia unadi. Investire il risparmio privato, coinvolgere i privati in una politica che serva a garantire la nostra sicurezza che deve poi portarci a un sistema di difesa europea e’ una cosa saggia e intelligente”. Cosi’ il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, parlando a margine del LETexpo 2025 a Verona.“Non possiamo sempre pensare che siano gli americani a proteggerci, ma sicurezza e’ qualcosa di piu’ ampio rispetto alla corsa alle armi. Sicurezza significa garantire la nostra vita quotidiana nelle stazioni, per strada, garantire i nostri confini, combattere il terrorismo, garantire la sicurezza cibernetica, avere un sistema efficiente che permetta per esempio di intervenire quando ci sono delle calamita’ naturali, e questo lo fanno sempre le forze armate, avere la possibilita’ di partecipare a missioni internazionali per far parte di una politica estera piu’ efficiente”, ha aggiunto.