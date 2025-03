Secoloditalia.it - Tajani: “Ben vengano le pressioni di Trump se ci servono per costruire una difesa comune europea”

“Certamente ci sono tanti problemi sono da risolvere, ma l’importante è occuparsi, non preoccuparsi. Abbiamo non soltanto due guerre alle frontiere, Medio Oriente e Ucraina. Abbiamo una nuova situazione internazionale legata ai problemi del commercio con i dazi che stanno creando certamente molta preoccupazione. Come ministro sia degli Esteri sia del Commercio internazionale non mi manca il lavoro. Però è anche entusiasmante e importante cercare di garantire sicurezza a tutti i nostri concittadini”. Così Antonio, a margine di un evento fieristico a Verona, passando in rassegna tutti i temi caldi dell’agenda internazionale.: l’articolo 5 della Nato può essere applicato all’UcrainaOttimismo, realismo e annunci importanti. Sul dossier ucraino il capo della nostra diplomazia conferma l’ipotesi avanzata dal governo sulle garanzie di sicurezza per Kiev.