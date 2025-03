Quotidiano.net - Taglio dei tassi, quanto calano le rate dei mutui: le simulazioni

Roma, 11 marzo 2025 – La Bce nella riunione del 6 marzo scorso, ha confermato ildeidi interesse. Facile.it e.it hanno stimato che, a fronte di un calo dell’Euribor di 25 punti base, la rata di un finanziamento variabile standard (un mutuo da 126.000 euro in 25 anni, sottoscritto a gennaio 2022) diminuirà di circa 17 euro, passando dagli attuali 650 euro a 633 euro. Ma entro fine anno il calo potrebbe essere di 40 euro. Per i prossimi mesi però le incognite sono più che mai numerose. Guardando all’andamento dei futures sugli Euribor (aggiornati al 26 febbraio 2025 e che sono la base del calcolo della rata del mutuo a tasso variabile) emerge che gli indici potrebbero continuare scendere gradualmente raggiungendo il punto più basso entro la fine dell’anno, per poi stabilizzarsi.