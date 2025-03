Juventusnews24.com - Tacchinardi duro: «Juve fragile, non è mai cresciuta e ha gli stessi problemi di ottobre. Imbarazzante quella cosa successa contro l’Atalanta»

di RedazionentusNews24ha parlato diAtalanta e del difficile momento dei bianconeri. Le dichiarazioni dell’exntusNegli studi Mediaset, l’ex bianconero Alessioha parlato così.– «Lanon è mai, ha glidie novembre. È stata un’Atalanta stratosferica e batterla è difficilissimo, sta facendo un grande campionato. Gasperini ha messo a nudo tutti idellantus con gioco e intensità e ha preso a pallate una squadra in grandissima difficoltà. Lantus è una squadra, una squadra che che quando trova dall’altra parte dele deve fare qualin più, salire un po’ di livello, non ha leader nel campo. Ènon avere la voglia di non difendere, questa squadra non sa difendere, portano tantissimi giocatori in attacco ma poi non torna indietro nessuno e lasciano dei buchi clamorosi».