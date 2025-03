Internews24.com - Tacchinardi dichiara: «L’Inter è quasi in riserva e senza giocatori». E Biasin ribatte…

di Redazione, lezioni dell’ex difensore della Juventus sulla rosa del: la risposta di Fabrizioaccende il dibattitoDibattito acceso durante la trasmissione Pressing tra Fabrizioe Alessiosulla forza della rosa del. Di seguito, lezioni.– «Non bisogna esagerare, attenzione perchésecondo me è giàin».– «Anche secondo me è stanca, perché non esistono le stagioni perfette. Esiste che inizi in un certo modo, poi è un momento di stanca e magari poi recupera piano piano. Certo è che è un calendario molto complicato, rispetto a tutto quello che può capitare. Vedremo cosa accadrà. Il dato di fatto incontrovertibile è che oggi, inizio marzo, c’è una squadra che è in corsa su tutti i fronti.