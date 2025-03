Ilnapolista.it - Szczesny il portiere fumatore, ci insegna che il confort è bello ma la vera felicità sta nelle sfide

Questo è l’anno dell’ex terzodel Barcellona, ora primo, primissimo: “untrentaquattrenne di nome Wojciech”, come lo chiama Jonathan Liew sul Guardian nel pezzo che gli dedica.“Penso che sia importante chefumi – scrive l’editorialista – Non perché fumare sia cool, cosa che qualsiasi Gen Z che rotea gli occhi ti dirà non essere più, ma perché qui c’è l’idea di motivazioni contrastanti: di gratificazione immediata contro gratificazione ritardata, di compromesso in uno sport che non ne tollera nessuno. La bibbia del football moderno recita: il tuo corpo è il tuo lavoro. Affinalo. Ottimizza ogni dettaglio. Spremi fino all’ultima goccia di capitale che ha da offrire.risponde soffiando una nuvola di Marlboro Light proprio sulla tua faccia passiva”.