Ilgiorno.it - Svolta nel caso Garlasco, Andrea Sempio indagato a sorpresa per l’omicidio di Chiara Poggi: ma perché nel 2017 fu scagionato?

Milano – Nel delitto di, quella del 2016 sembrò unaclamorosa. Era passato circa un anno da quando la Corte di Cassazione aveva condannato Alberto Stasi come unico colpevole deldell’allora fidanzata, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa di, in provincia di Pavia. In quel 2016, durante le indagini difensive promosse dai legali di Stasi, delle nuovi analisi genetiche trovarono sotto le unghie ditracce di Dna maschile che non corrispondeva a quello di Stasi, ma risultò compatibile con quello di un altro uomo:, amico del fratello di. La scoperta suscitò un enorme clamore mediatico e portò all’iscrizione dinel registro degli indagati, ma le analisi successive evidenziarono che il campione di Dna era troppo degradato per fornire risultati conclusivi.