Sveglia alle 8 i miglioramenti consolidati ma resta ricoverato

Roma, 11 mar. (askanews) – «La notte è trascorsa tranquilla, il Papa si èto attorno8». È quanto ha reso noto il bollettino diffuso martedì 11 marzo dalla Sala stampa della Santa Sede, a poco più di tre settimane dal ricovero di Bergoglio per una polmonite bilaterale al policlinico Gemelli. Leggi anche › Papa Francesco: «Là fuori c’è qualcuno che dice che è giunta la mia ora. Me la tirano sempre!» Un bollettino che conferma la stabilizzazione della salute di Francesco, 88 anni, dato che per la prima volta i medici hanno sottolineato lunedì che i «» registrati nei giorni precedenti, si sono «ulteriormente», così come confermato sia dagli esami del sangue che «dall’obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica».