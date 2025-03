Suzuki rinnova la streetfighter GSX-S1000 Evo

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) – La seconda generazione dellaGSX-S 1000 ha rivoluzionato il segmento delle maxinaked con il suo design scolpito, il motore dal DNA racing e l’equipaggiamento tecnico avanzato. Oggi ladi Hamamatsu sicon la versione GSX-EVO confermandosi un punto di riferimento per la categoria e aggiunge contenuti su più fronti, mantenendo le prestazioni eccezionali, un controllo che trasmette grande fiducia, la grande facilità d’uso ed un look impareggiabile.La nuova GSX-EVO sfodera una grande personalità grazie una linea sportiva valorizzata dai nuovi colori: Nero Dubai, Blu Atene e Argento Vancouver. A rendere esclusiva la nuova GSX-EVO è la dotazione come lo schermo multifunzione TFT LCD da 5 pollici è ora a colori e offre un’ottima leggibilità in qualsiasi condizione di luce grazie alle modalità di visualizzazione diurna e notturna; la sella luxury, con finitura effetto scamosciato e logo GSX-S in evidenza; la cover monoposto; l’esclusivo scarico Akrapovic, che dona un look più sportivo e arricchisce il sound del motore.