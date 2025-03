Ilrestodelcarlino.it - Susanna Mattiangeli, una scrittrice che sorprende

"Matita HB" nasce dalla penna di, unacha sare e stampare sorrisi sui volti di ragazze e ragazzi, una cosa non semplicissima al giorno d’oggi. Una vera sfida per tutti gli autori di narrativa per (ci definiscono così) preadolescenti. Come ricorda Daniel Pennac nel suo “Manifesto dei diritti del lettore”, appeso in bella vista ad una delle pareti della nostra aula. leggere permette di sognare mondi possibili. Grazie a Matita HB noi ci siamo riusciti. e voi cosa aspettate a prendere il volo? La tecnologia sarà comunque lì ad aspettarvi. parola dei bambini e delle bambine di 4C!è nata a Roma nel 1971. Ha studiato storia dell’arte, ha lavorato per il teatro. Si occupa di progetti per l’infanzia, laboratori di disegno, e tecniche narrative, collaborando con scuole, biblioteche e librerie.