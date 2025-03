Superman | James Gunn mostra María Gabriela de Faría nei panni dell’Ingegnere

Leggi su Cinefilos.it

deneiAbbiamo avuto un primo sguardo adeneidi L’Ingegnere tramite foto dal set quando erano in corso le riprese dila scorsa estate, ma il registaha ora condiviso un primo sguardo ufficiale al personaggio tramite una nuova foto dietro le quinte.Nei fumetti, Angela Spica è un membro eroico del super-gruppo noto come The Authority e ha una serie di poteri, tra cui la capacità di cambiare forma. Non siamo sicuri se questa prima versione live-action del personaggio avrà un set di poteri simile, ma sappiamo che sarà un’antagonista di Man of Steel di David Corenswet.“Buon anniversario all’Ingegnere”,ha scritto nella didascalia del suo post. “Creato da Warren Ellis e Bryan Hitch, che potete vedere interpretato con sinistra perfezione dal cucciolo in forma umana @thefaria in #questo luglio! “L’Ingegnere non sembra particolarmente vivace in questa foto, ma supponiamo che sia solo Deche si diverte, e non sarà l’ultima volta che vedremo il personaggio nel film, a meno chenon decida di condividere un enorme spoiler! View this post on InstagramA post shared by(@, tutto quello che sappiamo sul film di, scritto e diretto da, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis.