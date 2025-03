Novaratoday.it - Superenalotto, vincita da oltre 20mila euro nel novarese

Nuovaalnel.Secondo quanto comunicato da Agipronews, nell'ultima estrazione di sabato 8 marzo, infatti, in Piemonte sono stati centrati due "5" da 20.377,37: uno a Carmagnola, in provincia di Torino, e l'altro a Romagnano Sesia, in provincia di Novara.