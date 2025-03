Formiche.net - Sulle bollette la strada è quella giusta. I passi ancora da compiere secondo Elettricità Futura

L’aiuto alle imprese e alle famiglie c’è e si sente. Ma si fa sempre in tempo a fare di meglio, magari rendendopiù solide misure dalla filosofia più che condivisibile, nell’attesa che l’Italia faccia la sua scelta definitiva sul nucleare. Il decreto, 3 miliardi di aiuti ai consumatori (1,6 per i nuclei, 1,4 alle aziende), è da poco approdato in Parlamento, dopo il via libera, una decina di giorni fa, del Consiglio dei ministri. E, come da prassi, è tempo di pagelle e giudizi da parte dei principali operatori e associazioni del mondo dell’energia. Tra queste,, presieduta dal dicembre 2024 da Gianni Vittorio Armani e che rappresenta il 70% del mercato elettrico italiano, per un volume di investimenti pari a 20 miliardi all’anno, ascoltata in audizione alla Camera.