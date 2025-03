Formiche.net - Sui migranti l’Ue punta sul modello Italia-Albania. Ecco come

Suil’Unione europeaale lo fa attraverso un vademecum che influenzerà le politiche future degli Stati membri. Ordine di rimpatrio europeo, accelerazione delle espulsioni degli immigrati clandestini, nascita di “centri di rimpatrio” in Paesi terzi, giro di vite sui rimpatri forzati e incentivi per quelli volontari sono i pilastri nel regolamento dedicato, che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato a Strasburgo, su cui non solo c’è ampia convergenza tecnica e valoriale, ma anche una esigenza di carattere sovranazionale, ripercorrendo la sterzata data dal governo Meloni.La nuova politica suiConvergenza è il termine adatto per descrivere questo cambio di passo epocale rispetto alle politiche dell’ultimo decennio, che erano state caratterizzate per l’imprimatur merkeliano nato in occasione dell’accordo Ue-Turchia sui siriani e che ha portato a risultati caratterizzati da luci e ombre.