Lapresse.it - Sudafrica, bus si ribalta vicino all’aeroporto: 12 morti e 45 feriti

Leggi su Lapresse.it

È di almeno 12e 45inil bilancio di un incidente avvenuto su un’autostrada di Johannesburginternazionale O.R. Tambo, dove il bus si èto per cause ancora non note. Lo riferiscono i servizi d’emergenza. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.L’autobus è disteso su un fiancoal bordo dell’autostrada. Le squadre di soccorso stanno cercando di sollevare l’autobus di nuovo sulle ruote per vedere se sotto ci siano altre vittime intrappolate, ha riferito un portavoce della gestione delle emergenze della città di Ekurhuleni, William Nthladi.Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bus stava trasportando persone dalla township di Katlehong, a est di Johannesburg. Le vittime sono 9 uomini e 3 donne e due dei corpi sono ancora intrappolati fra i rottami.