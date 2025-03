Lapresse.it - Sudafrica, 16 morti e 11 feriti gravi per ribaltamento bus

Sedicie 35, 11 dei quali incondizioni, in, in un incidente avvenuto su un’autostrada di Johannesburg vicino all’aeroporto internazionale O.R. Tambo: un bus si è ribaltato per cause ancora non note. Alcuni dei passeggeri sono stati sbalzati fuori dal veicolo. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente. L’autobus stava trasportando persone dalla township di Katlehong, a est di Johannesburg.