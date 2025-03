Su Sky Crime ‘Il metodo Di Bella’ il documentario sul medico che sfidò l’establishment

Leggi su Funweek.it

Andrà in onda su Skymartedì 25 marzo IlDi Bella (alle 22.00 e disponibile su NOW). Martedì 25 marzo alle 22:00 andrà in onda in prima tv assoluta su Skyla nuova produzione originale SkyIlDi Bella (Briciolafilm). LEGGI ANCHE: Reggia di Caserta, una Venere parla di diritti delle donneNel 1997 Luigi Di Bella, un professore di fisiologia siciliano, diventa improvvisamente protagonista di uno dei più controversi casi della medicina italiana. La sua notorietà esplode il 16 dicembre 1997, quando la sentenza del giudice Carlo Madaro impone alla ASL di Maglie di fornire gratuitamente i farmaci per la sua controversa terapia antitumorale, accendendo un dibattito nazionale che andrà oltre la medicina e toccherà temi sociali, etici ed economici.LEGGI ANCHE: ‘The Breaking Ice’, Anthony Chen: «Solitudine e freddo, ma anche incontri che cambiano la vita»Iloffre uno sguardo critico e approfondito su temi di grande rilevanza sociale, ponendo interrogativi etici e morali che riguardano il mondo della medicina e il trattamento dei pazienti.