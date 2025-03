Biccy.it - Stroncatura di un big di Sanremo per Tony Effe e altri: “Non sanno cantare”

Leggi su Biccy.it

La settimana scorsa a La Volta Buona Valerio Scanu ha rifilato unadelle sue ad alcuni colleghi. In studio Caterina Balivo ha riportato le perplessità di molti utenti social sul fatto che Gabry Ponte fosse un giusto candidato a rappresentare San Marino all’Eurovision con un brano che parla dell’Italia: “In diversi si chiedono, come si fa a rappresentare San Marino con una canzone così che si intitola Tutta L’Italia?”. A quel punto Scanu è intervenuto con una shade adorabile: “E allora come ci vanno alcuni ase non?“.Ladi Valerio Scanu a: “Non è intonato e nemmeno l’autotune lo corregge”.Ospite della trasmissione Maschio Selvaggio su Rai Radio 2 da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, Valerio ha spiegato meglio la sua frecciatina.