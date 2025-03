Isaechia.it - Striscia la Notizia, Tony Effe riceve il Tapiro d’Oro dopo le critiche di Valerio Scanu (e gli lancia una stoccata!)

Leggi su Isaechia.it

ledi.Nei giorni scorsi l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi nel corso di un’intervista a Maschio Selvaggio si era lasciato andare ad alcune considerazioni sul rapper romano:Aandare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ce ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è. Non sto dicendo niente di nuovo, non stiamo certo scoprendo l’acqua calda.non sa cantare, e non parlo solo per me. Non è per niente intonato. Nella sua esibizione a Sanremo, quando cantava ‘Damme na’ mano’, nemmeno la forza di un strumento potente come l’auto-tune è riuscita a intonarla. Ma lo dico con la massima simpatia perStaffelli ha colto la palla al balzo per consegnare al cantante, attualmente legato a Giulia De Lellis, il trofeo più temuto della televisione italiana.