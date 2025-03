Liberoquotidiano.it - Striscia la Notizia, altra conferma: ecco che programma potrebbe sostituire il tiggì satirico

Le voci corrono a Cologno Monzese.infatti interrompersi la parabola dila, poiché gli ascolti non sono più quelli stellari del tempo che fu. Tra pochi mesi Mediaset presenterà i nuovi palinsesti televisivi per la stagione 2025/2026. E al vaglio della rete ci sarebbero proprio diverse novità nella fascia più critica, quella dell'access prime time. Quali sono le opzioni peril Gabibbo? Stando all'indiscrezione lanciata da TvBlog, sarebbe stato Stefano De Martino - con il suo Affari Tuoi - a mettere i bastoni tra le ruote deldi Canale 5. "lafatica a stare al passo con il gioco dei pacchi.che a Mediaset si starebbe ragionando sulla prossima stagione televisiva e su come porre rimedio a questo gap", scrive il portale online.