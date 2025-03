Ilfattoquotidiano.it - Strasburgo, l’eurodeputato M5s Della Valle sventola la bandiera della pace dopo il suo intervento in Aula

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La presidente Von der Leyen verrà ricordata come quella che ha tradito i valori e la democrazia. L’Europa senzaè morta. Per questo lascio nei banchiCommissione laeuropea cucita con quella. Per non dimenticarlo mai”. Con queste parole Danilo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha consegnato innel banco vuoto occupato in precedenza da Ursula Von der Leyen unaeuropea cucita con quella. “Oggi tutto il Movimento 5 Stelle è qui acon il suo leader e i suoi eletti nazionali ed europei. Le portiamo la voce del popolo che è stanco di questa guerra senza fine e vuole soloe prosperità. Il piano RearmEU è una dichiarazione di guerra, non si sa a chi o a cosa, è un attacco ai cittadini europei perché sposta miliardi di euro dal sociale alle armi, dalla sanità alla militarizzazione.