Lanazione.it - Strangola la madre con un foulard, resta in carcere Giuseppina Martin

Arezzo, 11 marzo 2025 –, ex impiegata comunale di 67 anni, continuerà a rimanere indopo l’omicidio della, Mirella Del Puglia, 93 anni, avvenuto domenica a San Giovanni Valdarno. Così ha stabilito il giudice per le indagini preliminari di Arezzo, Claudio Lara, accogliendo la richiesta della procura. La difesa dellaaveva proposto invece la misura degli arresti domiciliari. Omicidio a San Giovanni Valdarno La donna è stata sottoposta a interrogatorio di garanzia dal gip nella mattinata di oggi, 11 marzo.ha confermato le dichiarazioni spontanee già rese al pubblico ministero Francesca Eva poco dopo il delitto. La 67enne ha sostenuto di avere agito a causa di un'intensa stanchezza fisica e psicologica dovuta alla cura della, affetta da decadimento cognitivo, che si era recentemente trasferita presso l'abitazione della figlia in via Fermi, luogo in cui si è verificato l’omicidio.