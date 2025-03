Ilgiorno.it - Stramilano 2025, domenica 23 marzo 2025: tre percorsi per migliaia di runner nel cuore della città

Leggi su Ilgiorno.it

Parte il conto alla rovescia: Milano si prepara anche quest'anno ad accogliere la stracittadina più attesastagione, lache23vedrà ai nastri di partenza la sua 52esima edizione. Come da tradizione, Piazza Duomo e Piazza Castello saranno i punti di partenza delle competizioni, pronte ad ospitaredi, appassionati e famiglie che, dal 1972, trasformano le strade milanesi in un fiume di entusiasmo e sportività. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto 62.000 partecipanti colorare ladi blu, l'appuntamento si rinnova con la stessa energia e passione. "è uno degli eventi sportivi cui lapartecipa sempre con grande entusiasmo – commenta il sindaco Giuseppe Sala-. Se da 52 edizioni questa manifestazione riesce a coinvolgeredi podisti e, corridori professionisti e non, e famiglie è perché ha saputo dare valore al piacerecorsa, in compagnia e all'aria aperta, a prescindere dalla performance agonistica".