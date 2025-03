Ilrestodelcarlino.it - StraDozza, sorrisi e solidarietà. L’ultima di Rina fa il pienone

DOZZALa 13ª edizione della, camminata benefica per sole donne organizzata daSperindio insieme a un gruppo di sue amiche nel borgo dei muri dipinti, ha fatto il botto. Oltre 1.200 partecipanti e più di 6mila euro raccolti che saranno devoluti all’Ausl di Imola per l’acquisto di un mammografo per screening già in dotazione alla Casa della Comunità di Castel San Pietro Terme. Un corteo colorato di donne è partito da Piazza Zotti nella prima mattinata di domenica scorsa, tra loro anche Agostina Aimola neo direttrice generale di Ausl, e ha percorso circa quattro chilometri nelle campagne attorno all’abitato fino al traguardo di via Nenni con tanto di ricco punto ristoro. Presente al ritrovo di partenza anche il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi, per i saluti di rito. Tanti, il piacere di contribuire ad una buona causa e un po’ di magone per l’annunciato ultimo atto di un appuntamento entrato nel cuore di tutte: "Mi sono molto emozionata perché al nostro appello hanno risposto davvero tantissime donne – ha detto l’organizzatriceSperindio al termine della passeggiata una volta posato il suo immancabile megafono -.