Agi.it - Storie di disturbi alimentari, testimonianze e speranze

Leggi su Agi.it

AGI - "Mangiavo di nascosto, fino a star male. Poi mi odiavo". "Contavo ogni caloria, ma non ero mai abbastanza". "Mia figlia si consumava davanti ai miei occhi e io non capivo". Frasi ricorrenti di chi soffre di. E dietro ici sonodi ossessioni, sofferenza e solitudine. Un dolore spesso invisibile, nascosto da abitudini quotidiane che diventano prigioni. La settimana del fiocchetto lilla Mentre si accendono i riflettori sulla Settimana del Fiocchetto Lilla, la voce di chi ha vissuto questa battaglia diventa fondamentale per capire la portata del problema. Anoressia, bulimia, binge eating disorder non sono solo parole: sono vite spezzate, adolescenti che lottano in silenzio, famiglie che non sanno come aiutarli.di sofferenza "Mi guardavo allo specchio e non vedevo mai abbastanza.