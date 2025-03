Spettacoloitaliano.it - Storia di una madre film Tv8: trama, finale spiegazione e storia vera

di unaTv8di unaTv8 diretto da Gail Harvey nel 2021, conosciuto con il titolo Gone Mom – The Disappearance of Jennifer Dulos. Tratto dalladi Jennifer Dulos,di cinque bambini, scomparsa misteriosamente dopo aver accompagnato a scuola i figli. La protagonista è interpretata dall’attrice Annabeth Gish.A seguire:di unadi unacompletaLadi Jennifer Dulos, riccadi 5 figli, aspirante scrittrice che vive in una villa recintata nel Tony New Canaandel Connecticut, scomparsa misteriosamente il 24 maggio 2019. Jennifer si era innamorata del suo principe azzurro Fotis Dulos, ma un giorno il loro matrimonio finisce. Quando scompare senza lasciare traccia, dopo aver lasciato i suoi figli a scuola, la polizia accende i riflettori su Fotis, che ha affermato che Jennifer aveva inscenato la propria scomparsa.