Stop test d’ingresso a Medicina è legge addio numero chiuso | accesso sarà libero

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –di ammissione a. Con 149 voti a favore, della maggioranza, e 63 contrari dell'opposizione, la Camera ha infatti approvato in via definitiva ladelega al governo per la revisione delle modalità diai corsi di laurea magistrale ine chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in .