Stop test d’ingresso a Medicina addio numero chiuso per legge | l’accesso sarà libero

aiper. Con 149 voti favorevoli e 63 contrari, la Camera ha dato il via libera definitivo alladelega che modifica le modalità di accesso ai corsi di laurea ine chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, eveterinaria.Le novità della riformaal primo semestre, mentre per il secondo si dovrà ottenere tutti i crediti formativi previsti dagli esami del primo semestre e collocarsi in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito, elaborata secondo criteri uniformi.Chi non riuscirà ad accedere potrà comunque proseguire gli studi in altri corsi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria, mantenendo i crediti già acquisiti.L’obiettivo è potenziare il Servizio sanitario nazionale, formando più professionisti e garantendo una didattica di qualità, in linea con gli investimenti previsti dal PNRR.