Lanazione.it - "Stop all’Irpef maggiorata". I diecimila no della Cisl

Ben 10mila cartoline consegnate dallaalla Regione Toscana per chiedere alla giunta di Eugenio Giani di revocare l’aumento dell’addizionale regionale Irpef. Si tratta di un incremento deciso a dicembre 2023 e di cui i cittadini hanno iniziato a sentire le conseguenze nella busta paga e nel cedolinopensione di gennaio 2025, ma che emergerà in modo più evidente in sede di dichiarazione dei redditi (che si potrà presentare dal prossimo 15 aprile). Da qui la protesta che laToscana ha organizzato ieri, consegnando le cartoline in Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, sedepresidenzagiunta. "Questa addizionale regionale - ha detto Silvia Russo, segretaria generaleToscana - è stata messa per sistemare un buco di bilanciosanità. Noi ritenevamo allora e riteniamo anche adesso, che servano soluzioni diverse, che non sono solo quelle di aspettare il payback, perché purtroppo questo potrebbe non arrivare mai.