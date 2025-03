Steven Knight anticipa le future storie di Peaky Blinders mentre il "primo capitolo" si avvia alla conclusione

Leggi su Cinefilos.it

lediil “” siIl creatore di, hato il futuro del franchise, dato che il suo prossimo film porterà a termine il “” della serie. Il prossimo film di, intitolato The Immortal Man, vedrà il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby, che metterà finesua storia nella serie originale. La produzione del film si è conclusa il 13 dicembre 2024 e sarà distribuito tramite Netflix, anche se la data esatta di uscita non è ancora stata rivelata. Il franchise è destinato ad espandersi con uno spinoff e un prequel grazie al successo dell’originale.Parlando nel podcast Bingeworthy di The Playlist (tramite Entertainment Weekly),ha promesso che il filmsarebbe stato la fine del “”, con molti progetti in cantiere per il futuro.