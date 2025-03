.com - Stellantis, i marchi italiani diventano partner di Milano Cortina 2026

(Adnkronos) –diventa Automotive Premiumdicon i suoi. L’annuncio è stato dato oggi dae fondazione. Abbracciando l’ispirazione che anima la manifestazione, istorici dell’automobile italiana condividono e sostengono i valori dei Giochi Olimpici: Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati hanno scelto così di impegnarsi per garantire il parco vetture necessario ad assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento sportivo. Più di 3.500 atleti da 93 Paesi si contenderanno 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici sullo sfondo degli splendidi territori, una grande esperienza accessibile e inclusiva, basata sulla ricerca dell’eccellenza e la sostenibilità. Un’occasione imperdibile quindi per riconnettere i brand che hanno fatto la storia dell’automobile con l’Italia e con i valori dei Giochi.