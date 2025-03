Movieplayer.it - Stefano De Martino, che fenomeno: re di Affari Tuoi e ascolti da urlo con Stasera tutto è possibile

Leggi su Movieplayer.it

Sbanca l'Auditel su Rai1 con i pacchi per poi ripetersi pochi minuti dopo su Rai2 con i comici. Stagione magica per l'ex ballerino diventato apprezzato conduttore. Chiamatelo Mida, Re Mida.Deè ufficialmente diventato il nuovo reuccio del servizio pubblico. Perso Amadeus, planato su Nove, la Rai ha scommessosull'ex ballerino di Amici di Maria, 35 anni appena ma già da sei volto dell'azienda. Era il 2019 quando un giovanissimo Deesordiva su Rai2 alla conduzione di Made in Sud. Poi sono arrivati La notte della Taranta, il Festival di Castrocaro, l'ambiziosa e tutt'altro che indimenticabile esperienza di Bar Stella, il Tim Summer Hits, il Collegio come voce narrante e due programmi ereditati proprio da Amadeus. Prima, poi .