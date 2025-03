Tutto.tv - Stefania Orlando ha una strategia al Grande Fratello? Chiara fa una confessione

I concorrenti delsi stanno confrontando in queste ore in merito a quanto accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri. Ebbene, a generare particolare sgomento è stata una discussione intercorsa trae Luca Giglioli. A commentare l’accaduto è stataCainelli, che non è mai andata troppo d’accordo con la donna. A suo avviso, infatti,avrebbe unaben precisa. I dubbi disudopo la puntata del GFè una stratega all’interno della casa del? I dubbi a riguardo li ha sollevati principalmente. La ragazza ha ammesso di essere convinta del fatto che la coinquilina ponderi accuratamente il modo in cui comportarsi all’interno della casa. La suasarebbe quella di giocare “uno contro uno”.