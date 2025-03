Ilgiorno.it - Stazioni senza (quasi) più treni. La rabbia di sindaci e pendolari

OSNAGO (Lecco) – Il danno e la beffa per centinaia didi Osnago, Airuno e dei paesi limitrofi, come Montevecchia e Lomagna. Il danno è quello di restarenelledi casa, la beffa di dover pagare di più per un servizio peggiore. Dal 19 marzo ida Milano Porta Garibaldi per Lecco non fermeranno e quindi non ripartirannopiù nelledi Osnago e di Airuno. Sono le corse che fermano al minuto 25 a Osnago e al minuto 08 ad Airuno. Sono la metà di quelle solite. La domenica inoltre non fermerà a Osnago più alcun treno verso Lecco. Studenti e lavoratori dovranno fermarsi in altree poi prendere un altro treno. Il conto è di 11 minuti e 40 centesimi in più a viaggio più per i passeggeri di Osnago e di 17 minuti e 80 cents in più per idi Airuno: nel primo caso dovranno pagare 4 euro invece che 3,6 se isi si continuassero a fermare a Osnago, nel secondo 5,2 invece che 4,4 euro.