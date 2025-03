Livornotoday.it - Stazione, lavoratore picchiato e sbattuto contro il camion dei rifiuti mentre effettua la raccolta porta a porta

Stava per terminare il suo ultimo turno di lavoro quando è stato aggredito da un cittadino che lo ha colpito più volte prima del provvidenziale intervento del collega che è riuscito a far allontanare l'aggressore. L'episodio è successo intorno alle 8 di ieri, lunedì 10 marzo, in via Tripoli.