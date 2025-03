Movieplayer.it - Stasera tutto è possibile su Rai 2, gli ospiti e le anticipazioni della puntata dell'11 marzo

Leggi su Movieplayer.it

Sesto appuntamento, martedì 11, con. Il programma, condotto da Stefano De Martino, va in onda come di consueto alle 21.20 su Rai 2. Ecco leè lo show del martedì che torna anchesu Rai 2 e che continua a macinare successi. Ricordiamo che si trattaversione italiana del format francese di TF1 "Vendredi, tout est permis", mentre il titolo internazionale è "Anything goes". Il programma manda in scenae sfide con giochi per bambini, ma affrontate da persone adulte che devono rispettare una sola regola: ridere e far ridere. Nel cast del popolare show, oltre al conduttore Stefano De Martino, troviamo Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, pronti anche nella prossimaa far .